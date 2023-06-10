香港亨達集團創辦人鄧予立是著名的企業家，73歲的他也是旅遊玩童，即使過去三年全球疫情肆虐，也沒有阻礙他遊歷世界的腳步。現在的他，更是作家與攝影師，對於旅行見聞，鄧予立用筆，用相機，寫下《旅遊記疫：老玩童深度遊瑞士》、《旅遊記疫：老玩童西藏自駕遊》，紀錄著疫情期間的旅遊視角，年初集結出書獲得好評，不只出書，鄧予立還把旅遊中拍攝的照片進行策展，6月9-11日，在台北華山1914文創園區中4B館展出《老玩童遊義大利》鄧予立個人攝影展。

鄧予立也和生活美學作家吳娮翎對談，為現場觀眾講解在義大利的所見所聞。(鄧予立提供)

開幕式中，鄧予立也和生活美學作家吳娮翎對談，為現場觀眾講解在義大利的所見所聞。他說，「如果世界是一本書，那最精彩的幾頁一定有義大利」，鄧予立走過全球148個國家，用腳步翻讀這本世界之書，對於義大利，他有著特別深的感觸。鄧予立表示，「義大利不是選擇要不要去的地方，而是考慮要去多少次的地方」。透過他的鏡頭，可以看到義大利的大城小鎮、山光水色，從北義到南義，從石頭城到蘑菇村，從多洛米蒂山脈到阿瑪爾菲海岸，讓觀眾如同親歷其境，盡情暢遊這絢麗多彩的文明古國！也因為有了作者親自的解說，讓觀眾在參觀這場攝影展，不只是看照片，更有著身歷其境的體會。

米蘭大教堂。(鄧予立提供)

大運河一隅，威尼斯Venice。(鄧予立提供)

蘑菇屋（特魯洛建築），阿爾貝羅貝洛Alberobello。(鄧予立提供)

鄧予立疫情三年，在歐洲遊遍英、法國、義大利、德國、瑞士、奧地利等國家，其中義大利是花費最多時間深入探索的地方，總行程超過100多天，走遍義大利全國20個大區，他用鏡頭記錄了這個國家第一次封城時，景區杳無人跡的慘澹景況，再到爾後逐步復甦，直至今日人潮再現，熙攘熱鬧景象。照片中，有古蹟孤寂的面貌，也有原本熱鬧的景點，疫情期間人煙稀少的淒涼。對照解封之後，再度湧入的人潮，鄧予立用鏡頭，紀錄了病毒肆虐，停止移動的世界。不管有沒有去過義大利，看過攝影展，對於這個國家，都會有不同的感受。

馬泰拉古城，馬泰拉Matera。(鄧予立提供)

聖彼得廣場，梵蒂岡Vatican。(鄧予立提供)

鄧予立相隔3年再度舉行攝影展，開展當天吸引了大批嘉賓到場，包括前外交部部長林永樂、前以色列及印尼大使張良任、馬前總統辦公室主任蕭旭岑、現國民黨立委候選人羅智強、前台北市政府觀光傳播局局長羊曉東、前台北經濟文化辦事處(香港)處長嚴重光及列支敦士登國家博物館亞太區總代表李辛迪等都出席了揭幕儀式。

《老玩童遊義大利》鄧予立個人攝影展於6月9-11日，在台北華山1914文創園區中4B館展出。