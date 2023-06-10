日本山陽新幹線列車6月8日深夜以時速300公里行駛時，駕駛因聽見異音緊急停車。警方表示，列車撞死1人，約400名乘客被困在2列車內等待約5小時，直到清晨列車靠站才得以脫困。

日本共同社昨天報導，6月8日晚間10時15分左右，一列從鹿兒島中央站開往新大阪站的山陽新幹線列車在岡山站到相生站區間，因異音緊急停車。岡山縣警方表示，列車撞上1名成年男子，這名男子已被確認死亡。

這起意外造成事故列車及附近另一列從東京站開往廣島站的列車被迫在軌道上臨時停車，總計造成約400名乘客在車內等待約5小時。

JR西日本公司表示，除了上述2列新幹線列車，另外還有12列新幹線列車臨時停靠其他車站。

關西電視台報導，JR西日本公司事後公布事故列車照片，可以看到車頭外罩因撞到人而破損脫落。

事發當時，列車正以時速約300公里行駛，JR西日本公司表示，駕駛聽到聲響，立即啟動緊急煞車，但列車在滑行約4.5公里後才完全停止。

日本放送協會（NHK）報導，事發後，由於警方必須到場記錄，鐵道業者也要檢查列車及設備，所以山陽新幹線新大阪站到廣島站區間雙向停駛逾5小時，造成14列新幹線列車被迫在車站或軌道上臨時停車，影響約4000名乘客。

事故列車上約150名乘客一直等到所有檢查結束、列車行駛到姬路站才得以下車。