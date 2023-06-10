我幻象2000戰機因受政治因素干擾一直無法升級，有消息指出美方有意向台銷售F/A-18大黃蜂戰機。對此，有媒體報導，多位空軍退將認為不該買F/A-18大黃蜂系列戰鬥攻擊機，即便是最新型的F/A-18E/F，主要原因是想要藉由大黃蜂戰機形成有效空中戰力，恐要花費5年以上的時間。

據《太報》9日報導，一位從空軍戰鬥機飛行線出身，並對戰機後勤維修業務相當了解的將領表示，台灣空軍拿到新的戰機，最起碼要5年才能培訓出作戰能力，且F/A-18E/F屬於海軍戰機，跟現在購買的F-16V空軍戰機是不同體系，台灣空軍為此甚至要規劃一套新的訓練守則，無疑是增加空軍教育訓練的複雜程度。

報導還提到，另一位空軍的退役將官則指出，幻象2000-5戰機當前在空軍的檢修下，評估還可以再使用15年。他更是怒批，台灣應購買F/A-18E/F超級大黃蜂的說法，應只是軍火代理商的片面之詞，完全沒有考慮到我國空軍的實際需求跟面臨困境。

波音F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機近年來極度缺乏海外客戶，甚至連美國海軍都冷眼相待。2021年波音公司甚至承諾，若加拿大願採購F/A-18E/F，還會提供該國工業上的幫助，以此來喚起加國的購買慾。