P. LEAGUE+富邦勇士中前鋒曾祥鈞，前日在總冠軍賽G3走進休息室前，被轉播鏡頭發現他以右手朝著一名啦啦隊員的臀部「隔空拍打」並喊出「真香」，引起球迷議論。後來曾祥鈞在IG限動標記該名啦啦隊員（檸檬）向她道歉：「以後我會謹言慎行，不好意思造成你的困擾。」

對此勇士球團正式回應：「已提醒祥鈞，球員為公眾人物，言行舉止受高度檢視，未來應引以為誡。檸檬也表示不受影響，希望外界不要再針對此事給予多餘壓力。」

勇士籃球隊臉書前日才恭賀曾祥鈞入選本季PLG年度第一隊，盛讚他：「實至名歸、無庸置疑，祥鈞本季大豐收，從入選年度防守第一隊到榮獲年度進步獎，最終入選年度第一隊的肯定！毫無疑問是勇士的未來之星和禁區支柱！未來是你的。」

美國職籃NBA對於啦啦隊的行為有嚴格限制，包括不許她們私下與球員交流，不能與球員一齊進出球場，甚至她們在網路媒體的發言也會受到球團監管，不得損及球團形象。在更嚴格的美式足球NFL聯盟，啦啦隊員不允許擅自刺青或是在身體上打洞穿環，接觸球員更是天條（包括言語、網路、肢體）。只是台灣有自己的啦啦隊文化，管理上也寬容得多。