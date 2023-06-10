政壇性騷風波延燒，作家張鐵志9日在臉書自爆曾「喝到斷片碰學妹」，文中並指出自己過去20多年，也因為這個流言而數度失去工作，然而有諸多網友出面打臉，表示事情並不是那麼雲淡風輕而是「未遂」，稱張鐵志的發文是「加害者營造自己是受害者的最佳模範」。

張鐵志在臉書發文後引來不少回應，自稱認識當事者的人留言表示事情絕非如此雲淡風輕。此外也有不少人指出，張鐵志所謂因為黑函而工作不順，事實上「很多單位連具名檢舉都不處理了，怎麼可能去用黑函這個理由請張鐵志走人」。

留言者更指出，張鐵志稱20多年來頻頻換工作，是因為性騷擾黑函所致，只能一次次重新開始。「但之前你不是這樣説的，你每次都說有更好的機會和要去迎接更有趣的工作和挑戰。那個駐英代表，你當年自己説是因為特別療程，妻子需要在台灣看病，所以你自願放棄派英，現在卻説是黑函的原因。為什麼你有那麼多版本和説法？」

也有網友指出，台灣如今出現了第一篇加害者陳述，整體來說，男性要騷擾一個女性的成本實在太低了。對女性來說，要說出口的後果又過大了。而今就是一個把成本拉高的時刻，不要指責受害者，也不是要追殺加害者，但至少要反省認錯後才走到原諒。