不少親子一起出動參加「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動，在頭前溪出海口撿拾沙灘垃圾。（陳育賢攝）

「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動今天上午在新竹漁港登場，市長高虹安（中）也宣布加碼辦理為期1個月的「淨海特別行動」。（陳育賢攝）

為響應國家海洋日活動，新竹市政府10日上午在新竹漁港貝殼公園，辦理「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動，在頭前溪出海口撿拾沙灘垃圾，市長高虹安也宣布加碼辦理為期1個月的「淨海特別行動」，用實際行動守護海洋資源。

高虹安說，新竹市一直是海洋環境管理的優等生，連續3年獲得海洋保育署「海洋環境管理考核」特優殊榮，感謝民眾及熱心團體高度配合守護海洋，打造宜居永續環保家園。

她表示，許多大小朋友一早就來到新竹漁港參與今日的淨海活動，儘管過程很辛苦，撿起海灘上1個又1個的垃圾，從小小的付出，變成守護永續海洋的大力量，是無法言喻的快樂，她也提醒民眾，大家要愛護水資源、珍惜水資源，並從日常生活落實減塑、減廢行動，就可以降低海洋的負擔。

環保局長江盛任表示，「三態子守護祭」系列活動已邁入第5年，感謝民眾響應永續水環境的具體行動，今年的活動設計2個主題，第1個主題邀請民眾化身三態子，親身參與頭前溪出海口附近海灘的海岸清潔維護。

其2是首度放送2分鐘的短動畫「新竹市三態子─淨海篇」，讓民眾跟著三態子的腳步，一起了解海洋廢棄物的現況。除此之外，為鼓勵民眾長期參與海洋守護的活動，公布為期30日的「淨海特別行動」，邀請民眾揪團來新竹市的海岸淨灘淨海，而今天上午共計有400人參加，清除垃圾800公斤。

環保局說明，「淨海特別行動」自6月10日起至7月9日，歡迎熱愛海洋的民眾相揪作伙加入行動行列，邀集親朋好友、同學同事，向環保局報名參加，於新竹市的海岸完成淨灘後，於環保局臉書「淨海特別行動」貼文按讚，並於留言區po出淨灘照片、標註3位朋友、留下想對海洋說的1句話，即可獲得三態子限量獎勵品套組1份，包含使用麥桿、稻桿製成的環保餐具組與環保肥皂，限量300份。

「淨海特別行動」活動詳情將公告在新竹市環保局的臉書粉絲專頁，歡迎踴躍報名參加。