烏克蘭終於發起期待已久的大反攻後，9日在東南部持續與俄軍激戰。美方官員與軍事分析家表示，烏軍仍處試探攻擊盼找出俄軍防線弱點，現在論斷反攻成敗還太早。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）稱俄軍在東南部小城奧里希夫（Orikhiv）「積極防禦」。奧里希夫位於當地俄佔區首府梅利托波爾（Melitopol）東北約96公里處。

馬里亞爾的談話是烏克蘭高層官員首度證實烏軍於南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的反攻正在進行。攻擊方向表明烏軍兵鋒南指亞速海，符合外界預期烏軍目標是將烏南與烏東俄佔區一分為二，切斷俄國本土連結克里米亞半島的陸廊。

馬里亞爾還說烏軍在鄰近的頓內茨克（Donetsk）城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）也一改數月的守勢開始轉為進攻。

華郵指出發起反攻36小時以來，烏克蘭政、軍高層均無發布重大斬獲，代表這階段戰事遠比去年秋天烏軍在東北部哈爾科夫（Kharkiv）反攻時艱難；當時烏軍趁俄軍防守兵力薄弱、補給線過長一舉收復東北部大片失地及南部的赫松（Kherson）市。

「紐約時報」引述2位不具名的美方高層官員證實，烏軍一如預期在反攻之初遭受戰損，但尚待量化損失的分類評估。目前並無可取得的俄軍戰損情況，但一般而言固守的一方的戰損會低於攻方，尤其分析家們事先已警告，這回要打穿俄軍防線得付出高昂代價。

俄軍在札波羅熱戰線構築多道防線的縱深防禦，包含戰壕、掩體、地雷區、龍牙（角錐形混凝土工事用於阻擋戰車）和火砲陣地。烏克蘭南部平原地形缺乏隱蔽，烏軍推進與戰甲車活動遭俄軍陸、空打擊的風險相對高。

紐時核實親俄軍事部落客在網上貼出的照片與影像後，認為烏軍至少有3輛德製豹2（Leopard 2）坦克與8輛美製布萊德雷（Bradley）步兵戰車遭摧毀或挨轟後遭棄置。

位於美國維吉尼亞州的非營利分析機構CNA，俄研所所長考夫曼（Michael Kofman）9日推文：「這不是用幾天作戰就能判定的事，反攻得打上好幾週甚至數月。」

華盛頓戰爭研究所（ISW）8日晚間的俄烏戰況分析指出，烏軍還沒投入手頭全部新組建的西式作戰旅，在札波羅熱遇到的俄軍也比前線他處強得多。

烏軍攻擊札波羅熱與頓內茨克多處前線地點，找尋俄軍防線漏洞，找出後再集中兵力從弱點突穿。（譯者：陳亦偉）