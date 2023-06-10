每個人的思考速度都不同，遇到問題時，有的人很快就找到解決辦法，但有的人卻要花很長時間理解。日本運勢網站「占TV」分享12星座理解力排行榜，例如最後一名金牛座，經常要花很多功夫搞懂問題，第一名雙子座則是一點就通。

第12名、金牛座

金牛座思考方式比較慢，經常陷入沉思，需要花比較多的時間，才能想通一件事。

第11名、天蠍座

天蠍座遇到問題時，都會先進行全面了解，再花時間去研究。

第10名、雙魚座

雙魚座個性浪漫，經常沉浸於幻想，所以比較不擅長理解現實的事情。

第9名、摩羯座

摩羯座喜歡用經驗理解事情，而且會不斷求證，過程中就花費不少功夫。

第8名、射手座

射手座做事腳踏實地，雖然理解能力也不錯，但遇到沒興趣的事，就會隨便打發。

第7名、獅子座

獅子座做事霸氣有魄力，會用自己的節奏去瞭解事情，不拖延但也不求快。

第6名、巨蟹座

巨蟹座善於察言觀色，能迅速掌握其他人的狀況，適合從事飯店業工作或擔任顧問。

第5名、天秤座

天秤座思考邏輯強，能理性的看待事情，還有掌握當下氣氛的能力，有助於快速理解事情。

第4名、處女座

處女座和雙子座一樣，守護星代表都是知性的水星，不過雖然理解能力強，但他們追求完美，經常花時間再三確認。

第3名、牡羊座

牡羊座直覺很敏銳，即使碰到沒處理過的問題，他們能大概察覺到事物的本質，知道問題出在哪裡，所以無論在工作還是生活，他們都打理的非常好，唯一難掌握的就是感情方面，比較無法了解異性的心情，也不太會做出浪漫的事情。

第2名、水瓶座

水瓶座聰明到像高效能的電腦，處理事情非常有效率，不論多難的問題，總能迅速找到解決方法，聰明程度與雙子座不相上下，不過雙子座對任何事都充滿好奇心，而水瓶座只關注於自己有興趣的事，遇到不喜歡的事就不會關注。

第1名、雙子座

雙子座的守護星是掌管智慧的水星，凡事都能舉一反三，只要一點蛛絲馬跡，就能推敲出事情的概況，小時候常被誇讚是神童，長大後也很有才能。與別人聊天時，光從一句話或一個詞，就能了解對方想表達什麼，就算說話者不擅言詞也不是問題。