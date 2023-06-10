明廉國小緊鄰慈濟醫院，是重點交通區域。（王志偉攝）

內政部營建署點名花蓮等7縣市校園周邊人行改善提案率低，部長林右昌昨視察花蓮請縣府可「多努力」爭取經費；縣府建設處表示，營建署定義的列管55案與地方有落差，經盤點後，多數屬局部標線調整繪製，工程規模較小，地方可負擔，其中，提報國風國中人行步道改善已獲中央核定補助4千多元，縣府會再次盤點各校實際需求，預計7月會發文中央解除列管。

內政部整理各縣市針對校園周邊道路安全改善計畫最新執行現況，截至6日以前，全國總列管件數達682件，提案申請經費件數331件、核定156件，中央核定補助經費已達23.1億元。但是花蓮等7縣市提報率不到3成，花蓮被列管件數55件。

林右昌昨到花蓮市明廉國小視察人行道改善案，也提到行政院頒布綱領，明後年都有編2、3百億元，教育部列管花蓮縣改善案55件，相信地方提報案件有做努力，但比例有些低，數量應可再提升，請縣府可以再細緻細膩提報符合地方需求規劃，縣府可以再多努力。

建設處說明，營建署定義的列管案件與地方實際有些落差，此案原本由教育部列管移到營建署承辦，縣府盤點學校實際需求，實際件數為53案，不過進一步檢視，大部分是學校周邊局部標線調整繪製，工程規模非常小，沒有到達需工程改善效益，地方公所或縣府可以負擔。

建設處長鄧子榆表示，4月已邀集鄉鎮公所、學校開過第一次會議後，整合出國風國中、吉安國中、光華國小、志學國小等4案提報中央，獲核定3案，下周將再開第二次會議，持續盤點具可行性的整合型提案，盡速依程序向中央提出申請。若只需要局部標線調整繪製，則由縣府或請鄉鎮公所盡快改善完成，再向營建署提報解除列管。

建設處表示，學童就學安全及優化通學環境一直是重點工作，今年5月盤點過學校周邊人行步道安全，7月會再追蹤，屆時會發文跟教育部解列，讓列管件數回歸真實，避免落差造成誤會。