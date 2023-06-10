自由車界的年度盛事，同時也被視為環法大賽前哨戰「2023年環瑞士自由車大賽」即將於11日起點燃為期8天賽程。愛爾達電視連續6年為國內觀眾帶來轉播工作，將於電視平台中華電信MOD、網路平台Hami Video全程送上直播服務。此外，為服務國內廣大車友收看精彩直播，愛爾達電視也將在所屬串流平台ELTA.tv，提供8天LIVE直播「免費看」服務，一同欣賞激烈的捉對廝殺。

邁入第86屆的環瑞士大賽，也是今年UCI世界巡迴賽的第24站。自2011年起成為世巡賽指定分站後，環瑞士大賽因高山地形之故，被視為準備環法大賽之前，模擬丘陵、高山賽段的最佳試驗場所。幾位注目焦點車手，包含快步車隊比利時好手Remco Evenepoel、貝爾金車隊比利時車手Wout van Aert，以及道達爾車隊的斯洛伐克「衝刺王」Peter Sagan等，皆確定投入本屆賽會、增添比賽不少可看性。

今年八天賽程中，扣除第一站與第八站為個人計時賽外，共有五天「挑戰爬坡」的丘陵、高山賽段。其中，環瑞士大賽再度挑戰阿爾卑斯山區，最高將到海拔2200公尺的「阿爾布拉山口」，眾家車手將挑戰恐怖的HC級魔王坡，是本次賽會的觀賽焦點。

而環瑞士自由車大賽的特色之一，就是賽段橫跨瑞士境內德語區、義語區與法語區三大不同風情區域，時常被譽為「全世界最美的賽道」，讓用戶收看比賽直播節目時，更像是在欣賞深度旅遊節目，充分感受瑞士優美的地理風景。