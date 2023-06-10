臺大雲林分院慶祝臺大醫院成立128周年，10日出動150名醫護人員前往偏遠的水林鄉舉辦義診與篩檢活動，醫療服務及衛教宣導多達22項，豐富程度史上罕見，吸引近400名民眾受檢。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院慶祝臺大醫院成立128周年，10日出動150名醫護人員前往偏遠的水林鄉舉辦義診與篩檢活動，醫療服務及衛教宣導多達22項，豐富程度史上罕見，檢查採現場報名、且不須空腹，吸引近400名民眾受檢。

健檢項目包括尿液檢查、骨密度篩檢、血糖檢測、心律檢測、口腔及癌篩檢查、手腦協調小測驗、老人衰弱檢測等。

衛教活動則有「血管軟Q不中風」、「克制腎病小撇步」、「聰明吃營養跟善來」、「消毒減酒身體讚」、「心情溫度計」、「身體祕密大揭曉」、「預立醫療照護決定」、

「懂安寧知器捐」、「四癌篩檢衛教」、「從齒會更好」、「親子共讀推廣」、「虚擬健保卡推廣」等。

臺大雲林分院長馬惠明表示，今年是臺大醫院成立第128年，來雲林也已20年，前一陣子新冠肺炎大流行，大家不敢出門，今天醫師們來到水林鄉為大家檢查，早期發現、早期治療，發現問題可以提早到醫院檢查，也能更好好照顧家人。

今日共有骨科、腎臟科、牙科、心臟科、小兒科、神經科、家醫科等150名醫護人員齊聚水燦林國小，醫師們不厭其煩解釋初步檢查結果，鑒於水林鄉老年人口及務農人口比例相當高，神經部主任張楷杰親自為民眾做頸動脈超音波檢查，評估受測者頸動脈的硬化狀況。

臺大醫院慶祝成立128週年，金山、北護、癌醫中心、新竹臺大及雲林等5家分院10日共同慶祝週年院慶，同步舉行社區健康促進列車義診與篩檢活動。

臺大雲林分院自2013年起啟動社區健康促進列車義診與篩檢活動，已到過大埤鄉、莿桐鄉、土庫鎮、台西鄉、林內鄉、西螺鎮、褒忠鄉，今年前往水林鄉。