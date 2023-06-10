民進黨主席暨總統參選人賴清德10日上午，赴桃園中壢出席桃園市信賴台灣之友會成立大會。（蔡明亘攝）

民進黨主席暨總統參選人賴清德今赴中壢出席桃園市信賴台灣之友會成立大會，賴表示，10多場成立大會中，今是人數最多的一場，明年1月這場關乎台灣前途的總統、立委大選，「只要桃園贏，台灣就贏了」，台灣若要繼續進步，桃園扮演關鍵角色。談及兩岸關係，賴也說，台灣民主面臨新的威脅，這場選舉同樣面臨民主與專制間的選擇，絕不接受九二共識和一個中國原則，要堅定選擇民主，維護自由和人權。

賴清德表示，各縣市陸續成立信賴台灣之友會，10多場成立大會中，桃園是人數最多、最熱情的一場，各行各業踴躍參與，他也有信心成功達到目標，在這場攸關台灣前途的大選，只要桃園贏，台灣就贏了、穩了。賴也逐一介紹民進黨提名的桃園立委參選人包括黃世杰、彭俊豪、劉仁照、范綱祥與鄭運鵬，他說這些人都是一時之選，喊話爭取支持。

桃園市信賴台灣之友會10日上午在中壢成立，民進黨立委與市議員等人都到場力挺。（蔡明亘攝）

行政院副院長鄭文燦10日上午出席桃園市信賴台灣之友會成立大會，喊話要贏8萬票。（蔡明亘攝）

賴提到，信賴台灣之友會的理想是要為台灣打拚，宗旨是疼惜台灣、支持台灣、守護中華民國台灣，更是他們的使命。賴以歌曲《母親的名叫台灣》中的歌詞說道「母親是山、母親是山、母親是海、母親的名叫台灣」，大家用心團結在台打拚，自由指數在亞洲名列前茅，在世界經濟發展扮演重大角色、作重大貢獻，相信台灣會愈來愈進步與繁榮，日子也會愈來愈好過。

桃園市信賴台灣之友會10日上午在中壢成立，現場湧入超過3000人。（蔡明亘攝）

「台灣要繼續進步，沒桃園不行！」賴清德說，國門之都扮演關鍵角色，桃園已成希望城市，未來會繼續推動交通、捷運、公路及水資源建設，讓桃園成為不僅是企業家最愛，也是市民安居樂業之處，並協助半導體產業，引進最先進技術進駐，讓台灣科技業藉桃園力量更蓬勃發展。

賴也詳述0到6歲國家養政策，他說桃園市人口成長最快，平均年齡最低，出生率非常好，2016年蔡英文總統上任前，中央用於0至6歲幼兒補助金1年約150億元，今天已超過1100億元，顯示政府落實0至6歲國家養目標。

賴清德指出，桃園對台灣的貢獻不僅是國門之都、經濟發展、帶動台灣進步，在民主也有重大貢獻，中壢事件帶動後續美麗島事件，時至今日，談及民主成就，都要對曾為民主犧牲奉獻者心存感激，對民主進步城市由衷表達敬意，「民主就是桃園的DNA」。

賴表示，台灣民主面臨來自大陸武力的新威脅，過去大陸在民主與專制間選擇了專制，天安門事件就是例子，現代的大陸比過去更讓國際社會擔心，而這場選舉同樣面臨民主和專制間的選擇，若接受九二共識和一個中國原則，等於放棄國家主權，就會像港澳一樣，民主自由體制隨時會被拿走，喊話鄉親站在第一線，堅定選擇民主，維護自由和人權。過去為民主打拚，未來也要為和平奮鬥，面對大陸挑戰不必迴避或妄自菲薄，要誠實面對並提出務實對策。

行政院副院長鄭文燦也說，這場選戰桃竹苗是重中之重，大家一起讓桃園贏8萬票，賴清德是務實的理想主義者，要如何讓台灣力量更大、國家更穩、經濟往前走，並照顧中小企業、農漁民、年輕人、弱勢與原住民族群，相信他準備好了。鄭喊話，各行各業動起來，今只是第一輪，盼每個行業都要組後援會，相信賴會讓桃園在下階段有更好發展。