今(10)日先嗇宮「米龍祭典」開光點睛儀式，除由新北市副市長陳純敬、新北市議長蔣根煌以及花蓮縣議長張峻共同蒞臨，與先嗇宮董事長李乾龍一同進行「米龍祭典」開光點睛，為神農大帝祝禱，並祈福趨吉避凶、百業興盛與國泰民安，也一同為這一年一度的「神農文化祭」慶典活動祈福。

座落於三重區內距今已有269年悠遠歷史的先嗇宮，今年於疫情趨緩解封下，一年一度的「神農文化祭」在9日起跑，今日舉辦「米龍祭典」開光點睛儀式，為神農大帝祝禱、祈福，除了新北、花蓮議長以及副市長陳純敬出席外，新北市議員王威元、陳世軒，甫宣布參選三重立委的前市議員蔡明堂也一同出席，而台北市議長戴錫欽原定會到，但臨時有事改請助理代表到場。

李乾龍先率領眾人前往先嗇宮參拜神農大帝，接著再轉往法會現場進行「米龍祭典」開光點睛儀式；李乾龍表示，現進行的神農文化祭源自早期聞名的「三重埔大拜拜」，也就是神農大帝誕辰慶典，為感念神農大帝，先嗇宮將傳統宗教習俗轉型為富含文化底蘊新面貌。

他說，今年特別邀請台北市、新北市、及花蓮縣議長共同蒞臨參與先嗇宮「1萬2000斤護國祈福五龍龍神開光」盛典儀式，新北市與3縣市議長齊聚主祭，祈願與五方龍神共同為所有鄉親、信眾祈福，而今年的神農文化祭慶典持續至13日，盼藉由神農大帝出巡遶境發揚救世渡人的精神，亦能同時提升民眾對宗教文化藝術的素養。

陳純敬表示，每年農曆4月25日為神農大帝萬壽誕辰之日，先嗇宮神農文化祭活動至今也邁入第23年，特別感謝李乾龍不論於過往疫情下或現今後疫情時代，皆能鼎力支持地方重大宗教慶典及盛事，也對三重區各項福利措施與文化活動的推廣更是不遺餘力。

三重區公所表示，今年的文化祭將由3家著名的歌仔戲劇團作為壓軸表演，如「漢陽北管戲

劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」 及「蘭陽戲劇團」，專業戲劇團的演出，勢必會是一場精采絕倫的宗教文化藝術饗宴，歡迎民眾一同感受三重特色宗教活動的魅力。