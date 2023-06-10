《櫃買市場》大武山送件登錄興櫃 13:082023/06/10 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大武山(6952)申請登錄興櫃一般板。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大武山牧場成立於96年1月，主要業務為鮮蛋及蛋加工品，董事長為林鳳春，總經理為魏尚將，目前股本為5.5億元，111年合併營收為11.91億元，稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為2.91元。 《老玩童遊義大利》鄧予立個人攝影展 華山1914文創園區登場 台中太平育賢二期好宅 6月17、18日開放現場看屋 私幼餵藥案！賴清德曝藥物影響 籲組醫療小組追蹤 #大武山 #91 #櫃買市場 #送件 #登錄興櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北美術館串聯陶博館 「城市藝術節」6月底登場 12:472023/06/10 生活 NBA》約基奇躲過犯滿仍摘雙十 金塊G4砸昏熱火宣告聽牌 09:432023/06/10 體育 影》長榮航空在羽田機場發生擦撞！泰航機翼「受傷」畫面曝 11:212023/06/10 國際 關鍵40分鐘！林智堅抄襲案 媒體人爆余正煌願和解的內幕 11:222023/06/10 政治 台積電再添8千名寶山研發大軍！「宏道新竹帝寶」領先打造世界級認證健康智慧城市 磁吸科技新貴購屋 04:002023/06/10 財經 揭大選關鍵！賴清德曝「桃園重要點」 鄭文燦喊贏8萬票 13:102023/06/10 政治 仕招基金會夜訪北車送暖 街友開心加菜 02:582023/06/10 生活 國民黨中正萬華立委初選倒數 韓粉、退警出面挺她 11:552023/06/10 政治 五星級、有省錢！ 盧秀燕：市民境內早鳥月票只要199元 12:452023/06/10 生活 高雄警追酒駕遭小黃撞倒骨折 他落網收10張罰單恐噴9萬再送辦 09:462023/06/10 社會 盤點花蓮校園周邊人行道安全 林右昌建議：「多努力」爭取經費 13:172023/06/10 生活 中央、地方聯手助中小企業升級 力促金門產業振興轉型 13:262023/06/10 寶島 本土票務龍頭拓元 不怕和黃牛直球對決 12:002023/06/10 財經 竹科產值撐起「新天龍國」房價！ 新竹寶山大案磁吸科技新貴「供不應求」房市有解 04:002023/06/10 財經 青創補助開拓銀髮族市場 高雄健身房5名學員就有1位年長者 12:002023/06/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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