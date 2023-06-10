說明會後縣府也安排經濟部官員參訪金門地區中小企業者，了解業者目前所面臨之困難。(圖／金門縣政府提供)

為加速疫後經濟景氣復甦及因應全球經貿局勢變化，經濟部編列疫後特別預算，推動多項產業及中小企業升級轉型措施，昨(9)日由經濟部政務次長陳正祺親自率相關單位，跨海至金門風獅爺商店街商務培訓中心2樓辦理「產業及中小企業轉型發展巡迴說明會」，吸引逾百位中小企業代表參加。

巡迴說明會金門專場由經濟部政務次長陳正祺親自率中小企業處長何晉滄及相關執行單位來進行說明，然為更有效協助金門地區業者升級轉型，金門縣政府由副縣長李文良偕同建設處長張瑞心、工策會總幹事呂瑞泰等相關人員與會，期盼與地區業者共同深入瞭解方案，並更近一步協助地區業者升級轉型。

李文良表示，感謝經濟部對金門的重視與支持，疫情對地區產業和民生造成非常大的衝擊，尤其是小三通停航後，除了對旅遊和商業服務業者的衝擊外，對民生帶來的影響更是甚大。目前縣府團隊一直持續努力爭取小三通復航後陸客來金與中央挹注資源，以及如何在疫情後幫助企業振興轉型，未來會積極拜訪中央各部會，為金門鄉親爭取與尋找更多方案與資源，帶動地區的經濟發展。

縣府建設處指出，這場說明會先是進行疫後振興總方案說明、並針對「推資金：疫後振興與轉型發展貸款（額度最高NT3500萬振興轉型發展貸款和最高55萬利息補貼）」、「助升級：活絡商圈補助暨共創低碳商機」進行方案說明。民眾若有任何問題可逕洽0800-000-257諮詢，亦可至網站（https://assist.nat.gov.tw）查詢相關資訊，歡迎地區業者多加利用。

活動中除了說明專案貸款與利息補貼方案外，現場也提供財務融資、工商登記及在地銀行等專人諮詢服務，經濟部也期望這些政策配套，都能實質的幫助到金門的中小企業業主順利轉型與發展。