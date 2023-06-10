全球第二大啤酒釀酒商海尼根集團（Heineken）2022年正式購入屏東酒廠，搖身一變首家在台灣生產的國際啤酒釀酒商。海尼根昨（9）日還和屏東縣政府攜手，推動《夢想青農孵化行動》，為台灣青農鼓舞打氣。

屏東縣長周春米今（10）日在臉書發文指出，屏東縣擁有廣闊土地和豐富自然資源，更因為有非常優質的水質，深獲百年啤酒大廠海尼根青睞，選擇屏東作為台灣最重要的生產基地，目前屏東廠已經開始生產各式啤酒，「Made In Pingtung」。

周春米更是盛讚海尼根「越在地、越國際」，和屏東縣政府一起推出的《夢想青農孵化行動》更是海尼根來台灣近30年來，第一個在台灣社區推動的方案，展現深耕屏東的決心，讓啤酒產業和屏東農業牽起最美好的連結，讓世界看見屏東。

關於《夢想青農孵化行動》，是屏東縣政府、荷蘭在台辦事處以及歐洲在臺商務協會共同評審下，選出13位優質青農，有7位進入共同推廣計畫。周春米強調，每一位青農背後都有非常精采的人生故事，農漁產品更是品質保證。

周春米詳細介紹了此次選出的青農。「洪兆濡」毅然放棄科技業工作，回鄉拚出冠軍紅龍果；白手起家的養牛戶「陳建良」，在推動國產牛的路上，堅持申請產銷履歷認證；勤為「屏東芋頭」發聲的「劉家樺」，以身作則取得產銷履歷認證；「謝妮諺」 從日商小資女轉換戰場，蛻變為甲魚銷日大咖；曾在飯店服務婚禮的「李育琳」，堅持打造以紅豆為主題的婚禮小物；「古呈煥」 從澳洲洋蔥廠打工回國後，從零開始接手阿公的洋蔥農場，打造鐵人洋蔥；「李宜鍑」目前還在大學就讀，是個性陽光的蕉農三代，希望未來能擁有屬於自己的田地。

喊著「你們要的屏東香蕉，我推來了！」周春米昨還化身一日蕉農送上屏東好物，並與來自荷蘭的海尼根台灣供應鏈總監 Pieter van der Meulen當起了甜點師傅一同製作焦糖香蕉塔；另海尼根更針對7位屏東青農的作物，打造出國境之南在地味十足的「啤酒餐搭蔬果箱」。

除此之外，還有邀請屏東出生，被譽為「法餐南霸天」的簡天才師傅專門來設計系列食譜，將青農產品和海尼根旗下的各款啤酒作搭配。

周春米最後還感性說到，「感謝海尼根投資屏東、扎根在地，和縣府一起幫助青農行銷好物，動人的故事可以激勵更多年輕人投身農業，讓屏東農業的新生力量更加茁壯！」

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