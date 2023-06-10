第4屆海洋國家日10日舉行活動，並在高雄港愛河灣舉行海安11號演習，蔡英文總統到場視察。海洋委員會主委管碧令致詞時感謝蔡英文、高雄市長陳其邁等人的支持，讓海委會守護海洋的力量日漸茁壯。

管碧玲致詞時說，5年前在蔡英文的堅持下，催生海洋委員會，之後發表 海洋政策白皮書，以及時任行政院副院長的陳其邁主持第1屆國家海洋日活動。後來因為疫情的關係，國家海洋日沒有實體活動，如今再能舉行，感謝國人與海巡署等的努力，也謝謝海巡署守護海疆。

管碧玲也謝謝各位先進與同仁的努力，讓她可以為海洋盡一份心力。海洋委員會承擔三安四海的任務，在遼闊的海洋守護著三安（國安、治安、平安），以及兼顧「四海」：海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展。

管碧玲也謝謝所有守護海洋的人士，今年有14個國家外賓出席活動，雖然表面上分隔，但在深處相連。台灣守護海洋的力量如此巨大，她要向這股力量說聲謝謝。她覺得，面對國際局勢，台灣雖然還有長遠的路要走，但充滿希望，只要保護海洋躍升成為台灣的主流價值，將可以永遠看到大翅鯨在台灣海域舞動生命的活力。