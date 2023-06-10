一名男網友即將和另一半步入禮堂，開始擔心未來開銷增加，他目前薪水約7萬多，預估3年後漲到13至16萬左右，由於看太多婚後為了錢吵架的事件，忍不住想問「薪水多少才夠結婚？」許多網友則認為「重點不是有多少錢，而是當兩個人在花錢上的觀念不一樣時，能不能好好的溝通」、「請先認清自己的隊友及隊友家人，才是婚姻走不走得長久的重點。」

一名男網友在Dcard發文表示，目前正在計畫婚禮，因為看過太多婚後為了錢吵架的事件，想問網友「薪水多少才夠結婚？」他說自己現在薪水7萬多，女友和他差不多，原PO預估自己3年後薪水可達13至16萬，不過現在物價漲不停，加上房子很貴，甚至未來孩子出生後的各種費用，讓他直呼「越來越覺得結婚需要過人的勇氣」。

許多網友都認為「每個人過生活的方式不同，有的人登記200元搞定，婚後一起打拚買房，不生小孩；有的人辦婚宴也是能買房、生小孩，只能說多少預算做多少事情」、「有人3萬可以，有人30萬也不敢結」、「月薪10萬以上還是雙薪不敢結婚？」

也有人表示不完全是錢的問題，「是對花錢的觀念有沒有共識，也有年收百萬小氣得要命的人啊」、「過來人建議，請先好好認清自己的隊友及隊友的家人，這才是婚姻走不走得長久的重點，苦可以一起吃、樂可以一起享，不合格家人你可是一點辦法都沒有！」