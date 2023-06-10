48歲台灣「第一名模」林志玲2019年和放浪兄弟成員AKIRA結婚，去年兩人宣布生下一子，近期林志玲帶老公、兒子回台陪爸媽生活，如今忙當人妻、人母的林志玲，被問到如果兒子未來長大了，會回到演藝工作嗎？她搖搖頭說不會，直言若兒子大到一個歲數，再加上她現在的歲數會是幾歲，「你去加一加就知道答案了」。

林志玲最近接受蔡康永節目《眾聲 The Echo of Life》專訪，談到當年一起主持金馬獎，蔡康永回憶在他所有主持搭檔中，若工作中提意見給小S，對方大多猶豫甚至會打槍，只有林志玲會毫不猶豫地說「好」，如同那年他提議讓林志玲對梁朝偉、劉德華獻上頒獎前「愛的抱抱」，以林志玲當年新人的資歷，能有這股勇氣非常令人佩服。

蔡康永林志玲回憶金馬獎，林志玲稱不會再回到演藝圈工作 | 眾聲 The Echo of Life | 優酷台灣 YOUKU TAIWAN

林志玲笑說，當時聽到蔡康永的提議時心裡想說：「這真的太冒犯，可是真的太好了，我絕對不可以拒絕」，最後也很開心愛的抱抱變成她的招牌，很喜歡給人溫暖和有溫度的形象，她回憶當時第一次扛下金馬獎主持人的重擔，其實非常緊張，但她能做的就是執行蔡康永給的任務，希望把每個點做好做滿、盡善盡美，她也有想過被拒絕要怎麼辦，她會俏皮回應：「謝謝您的拒絕，我們還是同框了」。

談到小孩，林志玲有子萬事足的表示兒子目前已經可以睡過夜，是外向、充滿好奇心的孩子，以前會有盲點覺得「人生好像就這樣」，現在則是希望把自己歸零，跟孩子一起從頭開始學習，蔡康永問若兒子大到一個歲數已經不需要她，會復出演藝工作嗎？林志玲搖頭拒絕，並表示若等到那時候，可能自己年紀也不小了，「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，但如果為了慈善相關她還是願意露面，如果是要美麗或外貌的工作應該就會拒絕。