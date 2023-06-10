《遠見雜誌》上月公布2023縣市長施政滿意度調查，台北市長蔣萬安以滿意度46.3％墊底。台北市副市長李四川今(10)日透露，曾有人問及，北市府為什麼滿意度不好？李四川則表示，台北市擁有優秀認真的市民，希望「好」再「更好」，他強調北市府會更認真打拚。網友也回文替李四川及北市府打氣。

遠見雜誌公布2023年縣市長施政滿意度調查，六都中以台中市長盧秀燕72.6%居冠，亞軍為新北市長侯友宜71.4%，第3名為高雄市長陳其邁68.6%，第4、5名為台南市長黃偉哲61.2%和桃園市長張善政52.0%，台北市長蔣萬安則以46.3%墊底。蔣萬安針對此調查則表示，從結果顯示他未來要更努力。

李四川今日則PO出在議場內的照片，並提到這兩周是新市府第一次到議會接受總質詢，他笑稱《遠見雜誌》的民調排名，不僅讓議員及市民關心，在議場上蒼蠅也來關心，可見市府同仁壓力有多大。

李四川說他有次主持某委員會時，有位府外的委員不解問道，市府同仁都相當優秀、認真，為什麼滿意度不好？李四川則回應，台北市擁有優秀認真的市民，希望「好」再「更好」。李四川強調，不跟別人比，只跟自己比，市府同仁會再更認真打拚，贏得優秀台北市民的肯定。