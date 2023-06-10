澎湃新聞10日報導，近期大陸武漢校園遭碾壓兒童的母親墜樓身亡、「粉髮女孩」輕生、劉學州事件……多起網暴極端案例引發「網暴行為是否有必要單獨立法」討論。大陸網暴治理擬趨嚴懲治。大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部9日公佈《關於依法懲治網路暴力違法犯罪的指導意見（徵求意見稿）》（《指導意見》），進一步規範網暴觸法界限，強化網暴治理。針對網暴立法，曾有全國人大代表呼籲制定「反網路暴力法」專門性法律，常態化治理網暴。但也有法學學者認為，現有法律規範已有關於網暴相應的處理、制裁機制，需警惕過度立法傾向。

《指導意見》稱，對於網路暴力違法犯罪，應當依法嚴肅追究，切實矯正「法不責眾」錯誤傾向。要重點打擊惡意發起、組織、推波助瀾、及屢教不改者。對網暴違法犯罪，應當從嚴懲治，讓民眾充分感受公平正義。

澎湃新聞報導，關於治理網暴，散見於中國大陸現行法律法規和司法規範性檔，如《民法典》《刑法》《治安管理處罰法》等綜合立法，其中《未成年人保護法》《婦女權益保障法》《英雄烈士保護法》等專門立法以及兩高相關司法解釋中亦有涉及。

2023年大陸全國兩會期間，多位代表委員呼籲加強對網暴立法。網暴亦被寫入兩高工作報告：「讓人格尊嚴免遭網路暴力侵害」「堅決懲治網暴『按鍵』傷人」。

澎湃新聞報導，大陸全國人大代表、TCL創始人李東生建言，惡性網暴事件屢禁不止，網暴治理工作依然任重而道遠，「反網路暴力法」立法是治理網路暴力的良方。

但有法學家認為制定專法的必要性尚需斟酌。中國政法大學法學院教授趙宏認為，大陸現有法律規範已有關於網暴相應的處理、制裁機制，需警惕過度立法和宣示性立法的傾向，「關於制定『反網路暴力法』的必要性，還需進一步論證，立法應慎之又慎。」

現實中，網路言論被司法解釋認定為大陸《刑法》第293條第一款第四項規定「尋釁滋事罪」的事件，也曾引發爭議。趙宏認為，該司法解釋初衷是針對網路發布謠言的人群，但現實是大量網路發布言論者，最後都以尋釁滋事罪處理，制定專法還需考慮中國當下情況。

學者：平台應制定網暴治理規則，建立即時檢測預警機制

報導稱，網暴不是新問題，但卻呈現逐漸升級的趨勢。2019年《社會藍皮書》數據顯示，每3個成年人中就有1人、每2個未成年人中就有1人，遭受過網路暴力。

澎湃新聞報導，中國法學會副會長、中國法學會民法學研究會會長王利明說：「在互聯網時代，如何預防和遏制網路侵權行為，是現代法律制度所面臨的嚴峻挑戰。」他指出，在網路侵權發生後，如果任由損害後果蔓延，將使受害人的權益遭受不可估量的損失，因此，對受害人而言，最有效的救濟方式是及時制止、停止侵權資訊的傳播，這也是《民法典》中禁令制度救濟功能的重要體現。

王利明說，在互聯網、高科技時代，法律遇到的最嚴峻挑戰就是隱私、個人資訊的保護問題，個人資訊洩露已經成為一種「公害」，如何保護個人資訊，如何強化資訊蒐集者、共用者以及大數據開發者的資訊安全保護義務等，預防資訊洩露等損害的發生，是《民法典•人格權編》應當發揮的重要功能。

與此同時，《指導意見》還明確了依法提起公益訴訟的規則：網暴行為損害社會公共利益的，檢方可以依法向法院提起公益訴訟。

中國人民大學法學院教授石佳友說：「沒有網路平台就沒有網暴。」在網暴治理對策方面，他建議，從平台角度來講，要制定詳細網暴治理規則，要推動行業治理與其他平台一起，曝光典型網暴帳戶；從監管部門來講，同樣也應強化治理，公布一批典型案例，「要給網暴形成有力的震懾，對網暴形成一致的輿論譴責，這是極其重要的。」

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