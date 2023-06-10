3天2夜青少年營隊「玉山行」即日起至25日開放報名，今年首度開放4梯次，每梯次預計招收24名學員。（玉管處提供／潘虹恩南投傳真）

玉山國家公園管理處預計於暑期辦理3天2夜「2023年國家公園Youth Camp玉山行」，帶領青少年攀登玉山，期盼促進青少年親近山林進而保護山林，並在過程了解團隊合作。（玉管處提供／潘虹恩南投傳真）

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）為促進青少年親近山林進而保護山林，並透過登山過程了解團隊合作，預計於暑期辦理3天2夜「2023年國家公園Youth Camp玉山行」；今年玉管處首度開放4個梯次讓更多人參與，提供高中1至3年級青少年參加，即日起至25日開放報名。

玉管處指出，台灣的高山生態特別又豐富，登山時可以在短短的時間就看到整個林相的變化，除了自然生態以外，還有人文資產，因為玉山也是布農族、鄒族等原住民的傳統領域，希望讓更多青少年有機會接近、體會國家公園內國土保育，進而了解、愛護這片土地，也希望透過活動讓青少年從中體會團隊合作的重要；過去1年僅開放1梯次，今年首度開放4梯次。

活動將從海拔2610公尺的塔塔加開始起登，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，可以漫步享受高山清新空氣，沐浴在蓊鬱森林散發的芬多精裡，山谷林間綻放高山花草及針闊葉林木堅毅挺拔的景象都令人驚豔；中途夜宿排雲山莊補充體力，繼而穿越高海拔冷杉林及寒原林相，再歷經曲折碎石的「之」字山徑，即可攀登至海拔3952公尺的玉山主峰，俯視大自然鬼斧神工的美，環視翠綠層疊的壯麗山景。

玉管處表示，營隊4個梯次日期分別為7月24日至26日、7月27日至29日、8月14日至16日以及8月17日至19日，每梯次預計招收24名學員，其中含2戶低收入戶子女，可獲費用全額補助，活動詳情可見報名網站活動簡章。

另，玉管處為提升青少年登山安全素養，活動過程安排「行前自主登山能力養成訓練」，並穿插「生態保育」、「棲地保護」以及「登山安全」等相關登山課程，藉由循序漸進、由淺入深的訓練，助學員落實登山行前整備及體能訓練，以達到平安登山，親身領略玉山之美的目的。