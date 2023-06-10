新竹縣尖石鄉原住民保留地被過度開發，甚至違法濫墾，興建景觀餐廳等，破壞水土保持，近年屢遭民眾檢舉。監察委員范巽綠、田秋堇、蔡崇義今天發新聞稿表示，監察院近期亦接獲多件檢舉案件，指稱尖石鄉新樂村煤源部落大筆原住民保留地被非具原住民身分者買下，農牧林業用地已遭違法利用，即便受裁罰仍有恃無恐，嚴重破壞大自然生態、危害部落生存，對此他們深表關切，已申請自動調查。

監察委員表示，原住民保留地是為保障原住民經濟生計而劃編，依法只能由原住民使用，近年卻發生許多違反山坡地保育利用條例、原住民保留地開發管理辦法，甚至以各種遊走法律邊緣方式，取得土地使用權而違法開發利用之情事。

監委說，尖石鄉過去茂密山頭如今遭不肖業者削山砍樹，尤其在土石流潛勢區範圍內開挖，若發生大雨或是地震，將出現嚴重災情，危害部落居民生命及財產安全，不容輕忽。

監委指出，對於新竹縣尖石鄉原住民保留地超限使用、違法濫墾及由非原住民承租、占用或私下取得使用權情事，行政院原住民族委員會、新竹縣政府等有無善盡督導及管理之責？原住民保留地主管機關與土地測量登記、林業行政及其他目的事業主管機關配合情形為何？等諸多問題均將深入調查瞭解。