國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）接受徵召後首度訪台南，就到七股魚塭地視察光電板。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）到七股區了解漁民對光電板的心聲，當場有居民拿出陳情書。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）到祀典大天后宮參拜，隨後並與主委曾吉連（前排右五）、廟方人員一同合影。（程炳璋攝）

新北市長侯友宜5月接受國民黨徵召參選總統，10日首次拜訪台南，上午先在祀典大天后宮祭拜媽祖，下午1時到七股區魚塭地訪視光電板，見漁民抱怨連連，他提出政府應調整能源政策，重新考慮核能，讓漁民生計與綠能兼顧。