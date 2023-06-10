前進台南收七股光電場漁民陳情 侯友宜：重新考慮核能 14:032023/06/10 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）查看七股區魚塭光電板，不斷有漁民表達抱怨。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）接受徵召後首度訪台南，就到七股魚塭地視察光電板。（程炳璋攝） 國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）到七股區了解漁民對光電板的心聲，當場有居民拿出陳情書。（程炳璋攝） 國民黨總統參選人侯友宜（白襯衫者）到祀典大天后宮參拜，隨後並與主委曾吉連（前排右五）、廟方人員一同合影。（程炳璋攝） 新北市長侯友宜5月接受國民黨徵召參選總統，10日首次拜訪台南，上午先在祀典大天后宮祭拜媽祖，下午1時到七股區魚塭地訪視光電板，見漁民抱怨連連，他提出政府應調整能源政策，重新考慮核能，讓漁民生計與綠能兼顧。 新北私幼餵藥家長疑慮 侯友宜：周日將再安排時間說明 陸再批日福島核污染水排海：做賊心虛、覆水難收 2024總統大選 沈富雄驚爆：他「這件事」嚴重失分 #侯友宜 #漁民 #光電 #大天后宮 #七股 也許您會感興趣 推薦閱讀 仕招基金會夜訪北車送暖 街友開心加菜 02:582023/06/10 生活 揭大選關鍵！賴清德曝「桃園重要點」 鄭文燦喊贏8萬票 13:102023/06/10 政治 啤酒大廠海尼根超愛屏東這特產！周春米力推台灣特色下酒菜 13:312023/06/10 政治 國民黨中正萬華立委初選倒數 韓粉、退警出面挺她 11:552023/06/10 政治 環瑞士自由車大賽11日起跑 愛爾達串流平台獨家免費直播 12:592023/06/10 體育 前英相強生閃辭國會議員 痛批自己被「逼走」 10:212023/06/10 國際 為餵藥案再道歉 侯友宜「和家長孩子站在一起」 11:312023/06/10 政治 台美貿易倡議首批協定 美國會啟動審議核准程序 10:252023/06/10 國際 名家觀點》霍建國：大陸外貿面臨風險 但韌性強勁 09:112023/06/10 兩岸 2024總統大選最新民調有劇變！吳子嘉嚇壞：核彈級衝擊 05:002023/06/10 政治 「竹塹三態子守護祭」開跑 高虹安宣布加碼「淨海特別行動」 13:122023/06/10 生活 「 堅定奉行一中政策」！宏都拉斯總統訪中：重視對華關係 08:142023/06/10 兩岸 賈永婕將送女兒赴美挨轟「怎不唸台灣的大學」 高EQ回應了 09:002023/06/10 娛樂 板橋餵藥案市府成立專案辦公室 明晚侯再會家長 11:052023/06/10 生活 雞鳴聲影響考生休息 主人見員警上門「大義滅親」：今晚就吃雞 07:182023/06/10 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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