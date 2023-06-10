▲為解決「暖暖夜市」產生相關問題，市議員林旻勳（左二）8日召集業者與相關單位前往會勘。（林旻勳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員林旻勳（左二）表示，業者會請義交協助指引交通，並會設置定點垃圾桶，解決造成環境髒亂問題。（林旻勳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市暖暖區的水源橋下的「暖暖夜市」於6月2日正式開幕，並吸引許多人潮前往消費，但也產生動線規畫、機車隨意停放阻礙交通、以及廢水垃圾處理等問題。對此市議員林旻勳8日與業者會勘，在交通部分請業者申請義交支援，並請交通處繪製紅線；垃圾與廢水部分，經勘查現場暫無廢水問題，並要求業者增設垃圾桶。林旻勳強調，暖暖夜市可帶來商機，但也要注意產生的相關問題，他會持續關注後續情形。

位於暖暖水源橋下的「暖暖夜市」於上周五盛大開幕，經由民眾在社群分享吸引了大量人潮前往消費嚐鮮，但也造成許多問題。如交通動線規畫不良而造成車禍、堵塞，以及夜市產生的廢水是否會污染暖暖溪，還有遊客隨意丟棄垃圾等，也造成周邊居民擔憂與困擾。

對此市議員林旻勳於8日召集業者及市府相關單位至暖暖夜市擺攤處會勘，並作出相關結論。

在交通動線部分，林建議業者可向交通隊申請合法義交進行交管，違規停車部分則請交通處工程科於水源路轉彎處繪製紅線，以免機車隨意停放阻礙車輛進出。

而在廢水部分，經現場確認後，所有攤商均無沖洗用具，廢棄物均自行帶走處理，故目前暫時無廢水直接排入暖暖溪的問題，林表示會在夜市實際擺攤時持續觀察追蹤。

至於垃圾部分，有民眾表示確實有消費者隨意棄置垃圾，此部分要求業者必須增設定點垃圾桶，業者也表示將每小時巡查一次，避免類似情形再度發生。

林旻勳說明，由於該夜市是私人土地自行招租給夜市的業者，故原則上市府較無法主動介入，但因夜市營運已實際產生問題，並造成居民困擾，故他才特別召集業者和市府單位共同解決。

林旻勳強調，會持續與各單位溝通並嚴格督促夜市業者，也希望大家享受逛夜市的小確幸同時，也能友善與周邊環境共處。