新北市農業局今在坪林茶業博物館旁廣場舉辦包種茶比賽會頒獎典禮，有1576點茶品參賽，坪林「全億茶行」第三代負責人鄭永順夫妻摘下特等獎。（蔡雯如攝）

坪林區公所6月10、11日也舉行限定活動「水岸潮茶野餐祭」，邀請在地青年SUP教練進行教學體驗，享受水岸樂趣。（蔡雯如攝）

新北市農業局今在坪林茶業博物館旁廣場舉辦包種茶比賽會頒獎典禮，有1576點茶品參賽，坪林「全億茶行」第三代負責人鄭永順夫妻摘下特等獎，為了推廣包種茶，「新北好茶．夏水春茶」也在今日開幕，本月10、11及17、18日登場，現場有60個好茶、美食、文創等攤位，還有水岸潮茶野餐祭和坪林微旅行，盼帶動地方觀光和茶農經濟。

本屆奪得新北包種茶王特等獎的鄭永順，鑽研製茶技術20餘年，與妻子戴孟慧共同經營傳承三代的茶行，由於今年適逢好天氣，鄭永順夫妻又特別注意走水及烘培溫度、時間等細節，順利摘下特等獎。

新北市副市長朱惕之到場頒贈賀匾恭賀，朱惕之表示，坪林擁有豐富的自然環境和特色水域，更是百萬冠軍茶的茶香，包種茶鮮明墨綠，經茶農細心栽培、茶師製茶和炒茶技術，讓包種茶的香氣、口感更能體現而出。

除了辦理包種茶比賽，坪林區公所6月10、11日也舉行限定活動「水岸潮茶野餐祭」，與坪林青年茶業發展協會、新北市茶葉品鑑研究發展協會合作，將坪林水岸廣場打造成遊樂園，現場可以品嚐包種茶特調茶飲、蛋糕，親子還可以來野餐。

另外，現場還有大型充氣溜滑梯，在地茶農表演、與特色茶調酒、茶卦包、燒烤等輕食，專業茶師還會帶領民眾進行「茶山風味品評」，主辦方也邀請在地青年SUP教練進行教學體驗，享受水岸樂趣，若4人以上團報野餐活動還可獲得「夏水春茶限定」精美野餐墊，採現場報名，每日限量20組。

農業局表示，新北好茶坪林主場 6月10至11日及6月17至18日有多重好禮，拍照打卡可兌換本次春茶限定的夏水春茶「好涼扇」(每日限量350份)1支，消費滿3000元可獲限量夏水春茶品茗杯1份（每日限量200組）；參加茶糖賽「擲茶糖呷甜甜」，有機會獲得「好茶現金抵用券100元」；民眾下載NewTaiPAY app，也可獲100元優惠券。

農業局補充，坪林包種比賽茶現正開放訂購，可向坪林區農會訂購(02-2665-7227)，或線上填寫訂購單：https://reurl.cc/4o5QaL，詳情可至「2023新北好茶」官網（https://www.ntpc-tea.tw/）查詢。