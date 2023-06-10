高雄警方追捕拒檢車輛，途中與計程車碰撞，員警骨折送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方逮捕拒檢駕駛，將依規定開出拒檢、違規等10張罰單。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市苓雅分局31歲王姓員警，今日凌晨見28歲張姓男子開車蛇行，將其攔下盤查，張男不配合加速逃逸，王警在後方追緝，不料途中過紅燈路口，遭到計程車碰撞倒地，右手骨折，肢體多處擦挫傷，後續送醫無大礙；張男則上午查獲，警方也依無照、未遵守號誌、蛇行等違規，開罰10張罰單。

今日凌晨4時26分許，苓雅分局成功路派出所王警巡邏行經中華四路、四維四路時，發現張男開車蛇行，危險駕駛行為令王警認為涉嫌酒駕，於是開啟警示燈上前將他攔下盤查。

張男見到後方員警上前，沒有配合停車受檢，反而加速逃逸，王警見狀鳴笛在後方尾隨，張男連闖數個紅燈，而王警在行經仁愛二街、新田路口時，遭到駕駛計程車的66歲楊姓司機撞倒，右手骨折，肢體多處擦挫傷，後續送醫無大礙，雙方無酒駕，詳細肇事原因待釐清。

而逃逸的張男則在其餘警力追捕之下，於上午7時許落網，張男坦承，當時酒後開車，且警方查獲時亦有酒容酒味，對其實施酒測，酒測值0.14，而後續因違規以及拒檢，警方也依規定開罰。

警方開罰為，「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」處900元至1800元以下罰鍰、「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」處1200至3600元以下罰鍰、「道路設有劃分島，畫分快、慢車道，在慢車道上左轉彎或在快車道右轉彎」處600至1800元以下罰鍰、「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」處1800至5400元以下罰鍰、「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」處6000至3萬6000元以下罰鍰、吊扣汽車牌照6個月、「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」處6000至2萬4000元以下罰鍰。

張男拒檢部分，警方再依《交通管理處罰條例》第 60 條1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」，除按各該條規定處罰外，處1萬至3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；警方共開出10張罰單，張男最高將面臨10萬4400元罰鍰。

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