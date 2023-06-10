張學友9日晚間在澳門開唱。（環球音樂提供）

張學友9日晚間在澳門開唱，為巡演揭開序幕。（環球音樂提供）

「歌神」張學友個人新巡迴演唱會「張學友60＋巡迴演唱會」於9日在澳門威尼斯人金光綜藝館揭開序幕。他唱到抒情經典〈等你等到我心痛〉，大屏幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影。

繼2012年舒淇為學友「1／2世紀演唱會」跨刀拍攝後，10年後兩人再次合作，延續前緣。4分多鐘影片由導演翁子光以電影格局傾力拍攝，舒淇實力派的演技，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日痴心等待的揪心之苦，兩位主角精湛的演技，令現場觀眾為之動容。

張學友笑説，他在拍攝現場跟舒淇小姐建議「我們每十年拍一個MV，我陪著妳老」也反問觀眾「你們也會陪著我老嗎？」接著說，「呀！我忘了，我已經老了，坐公車只要兩塊錢，謝謝你們陪著我老。」激起現場觀眾熱情的回應。

張學友一連飆唱〈交叉算了〉、〈天氣這麼熱〉、〈深海〉等夯曲，在台上透露，想透過「60＋巡迴演唱會」傳達出的信息，就是一切從初心出發，表示「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」，並笑笑自嘲說：「我雖然已經60＋，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」