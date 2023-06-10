婦人未注意路況，直直撞上計程車的車身。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

婦人未注意路況，直直撞上計程車的車身。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

行人地獄全都是車輛的錯？取締行人違規增加224件

為洗刷行人地獄污名，警方強力取締車輛不禮讓行人，但許多車輛駕駛人認為不能全部怪罪於他們，怒批行人也要負起責任。

日前北市大安區光復南路180巷25號前發生一起交通事故，一名婦人在過馬路時，沒有走在斑馬線上，且東張西望未注意前方路況，竟直直撞上一輛行經的計程車右側車身。

警方調閱監視器畫面，發現前一名女路人也是邊滑手機邊過馬路，並沒有走在斑馬線上，所幸沒發生意外。警方表示，如果婦人能多注意一點，過馬路時不要東張西望，確實走在斑馬線上，計程車駕駛能多禮讓一些，行經路口停讓行人先行，並保持安全間隔距離，就能免去一則交通事故。

讓駕駛們氣炸的現象還包括，行人一看到車輛號誌紅燈，就一股腦地穿越馬路，根本沒注意行人的號誌還是紅燈，讓綠燈欲右轉的車輛被迫「禮讓」，等行人過完也變成紅燈了。另外，有的路口行人號誌與車輛號誌沒有時間差，等路人悠哉過馬路，或是邊走邊看手機，號誌就變成紅燈了，讓車輛永遠無法轉彎。

大安分局為落實執行「加強高風險對象交通事故防制計畫」專案工作，針對「車輛不禮讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛人行道」及「人行道違規停車」等項目加強執法取締，統計今年至5月31日止，共取締1萬877件交通違規，與去年同期相比，車輛不禮讓行人取締增加174件、行人違規取締增加224件、車輛行駛人行道取締增加182件、人行道違規停車取締增加1057件。

大安分局表示，車輛行經路口，應禮讓行人先行、不超速、不逼車、不搶快；行人過馬路應走行人穿越道，依照行人專用號誌燈號通行，不東張西望或低頭滑手機，共同建立用路人交通安全觀念、培養守法意識，營造交通友善環境。