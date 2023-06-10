長在成熟木瓜裡的小木瓜。（蔡姓民眾提供／孫英哲彰化報導）

彰化縣蔡姓民眾看到自家菜園種植的木瓜已轉黃，遂摘下要食用，不料一切開，竟看到令人驚奇的一面，木瓜裡面還有一小顆長得不完全的小木瓜，讓人為之驚呆，笑說木瓜竟然在肚子裏懷孕了。農業專家說，瓜中有瓜相當罕見，推測可能是應該是花的變異造成，2個雌蕊生長成瓜中瓜。

蔡姓民眾指出，這顆木瓜是她的丈夫在的菜園種的，採無毒有機栽培，很大一顆，昨晚看木瓜已經熟了，就拿水果刀切開，沒想到竟看到令人驚奇的一面，木瓜長瓜，木瓜竟然在肚子裏懷孕了，「那我不就成了婦產科醫師，幫木瓜剖腹產了！」

仔細查看該顆罕見的瓜中瓜，外面的瓜很正常，包在裡的小木瓜看似雖生長不完全，但其瓜肉也有種子。蔡姓民眾說，瓜中有瓜很有趣，長在裡面的小木瓜越看越可愛。

蔡姓民眾說，前幾天她的丈夫也有摘2、3顆大木瓜回來，有帶去學校，丈夫說那些木瓜裡面有的還有2、3顆小小瓜，也是瓜中瓜。

目前她家裡還放著一顆還沒切開的木瓜，輕輕搖晃木瓜時，感覺裡面還有一顆小木瓜，真的很神奇。

泰霖生物科技公司技術總監邱一中表示，瓜中長瓜機率極低，排除造假可能的話，有可能是應該是花的變異所造成，也就是2個雌蕊變異生長而成，極為少見。