MeToo風暴延燒，成功大學台文系一名副教授遭控是狼師，校內性平會也傳出接獲檢舉另有其他系老師涉及性騷，目前在調查中；成大性別平等教育委員會今天公告，相關申訴將依性別平等教育法展開全面擴大調查。對於涉案老師是否繼續任教？校方說明，這學期課程本周已告一段落，下周就是期末考，因此沒有任不任教問題，9月開學前會做出懲處。

MeToo遍地烽火，成大台文系學會會臉書粉專9日晚間PO文指出，一名畢業系友寫信向系所求助，點名至少5至10人曾遭某副教授性騷擾並邀約去家裡，「對妳的疼愛是特別的」，甚至曾有受害女生因而懷孕，「希望這封信，能讓更多被他傷害的人站出來」，引發熱議，

成大副校長李俊璋受訪表示，針對台文系這名老師遭指事項，12日將組成事件調查處理小組，被檢舉人、檢舉人都會各自訪談，預計至少2個月才會有一個結果。

台文系也公開喊話，盼望曾經受過傷害的學生或校友勇敢站出來，共同守護性平環境。該名老師遭指長期伸出「魔手」，且喜歡已經有男朋友的，「這樣她們才能為你保守祕密」。有受害女學生因此懷孕，家長找上系辦要求結婚，以示負責，據了解，該名老師原本未婚，經過這起事件後，就立刻結婚終結單身，但不是娶該名女學生。

成大表示，依性別平等教育法展開全面擴大調查，已接獲的檢舉及通報案件，校方依法主動啟動調查；同時也公開呼籲事件相關人主動通報並與成大性平會聯繫，請立即向成大24小時通報窗口校安中心進行通報。成大也強調，在性別事件調查過程中，若發現有湮滅或隱匿案情情事，將依法追究相關責任。