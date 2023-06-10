紐約大都會苦吞7連敗，先後遭到藍鳥、勇士橫掃，10日再以大比分敗給海盜，戰績跌至30勝34負。不只總教練修瓦特（Buck Showalter）成為熱鍋上的螞蟻，總管艾普勒（Billy Eppler）也遭到媒體與球迷質疑，畢竟大都會是史上團薪最高的職棒球隊，老闆科恩（Steve Cohen）今年要負擔3.54億美元的帳單。

海盜此戰派出43歲老左投里奇希爾（Rich Hill），他7局僅失2分，大都會一直等到第9局才再度進帳分數。9局上最後進攻機會，大都會打線終於甦醒，兩出局之後湯米芬姆（Tommy Pham）、吉尤梅（Luis Guillorme）接連長打，一口氣追回5分，但是前面已經輸太慘，海盜終場14比7獲勝。

大都會投手梅吉爾（Tylor Megill）3.2局狂失9分，他在第3局被攻佔滿壘，裴智桓等人安打單局灌5分。總計海盜17支安打，三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）單場5支5神奇演出。

球隊近況不佳，大都會總管艾普勒對《紐約郵報》說：「我們對這支經驗豐富的教練團有信心，並不是說我們現在沒事，我只是指出我們現有的人可以解決問題。」艾普勒相信他自己組的隊伍，強調「不會為了改變而改變」，意思是總教練修瓦特暫時還很安全。

部分大都會球迷非常不滿，批評艾普勒和洋基總管凱許曼（Brian Cashman）一樣差勁。艾普勒早年是凱許曼的助理，依照凱許曼的習慣，他從未在球季中途更換過總教練。