為了降低交通警察的業務負擔量，全國各地陸續於交通熱區啟動「科技執法」。不過台北市議員林亮君就質疑，北市轄內許多交通路段，並不是用路人刻意違規，而是該地路況不佳，或是路型設計有問題。對此台北市長蔣萬安也坦言，自己在台北市開車多年，的確有很多可以改進的地方，會請相關單位進行通盤檢討，提出具體的做法，補足科技執法的不足。

林亮君在市政總質詢指出，科技執法中「闖紅燈」部分，最常被抓違規的前三名分別為市民承德、市民中山及市民建國路口。林亮君說，不少駕駛申訴，市民大道尖峰時段因為車流回堵，在內車道綠燈了都沒有前進，明明越線時還是綠燈，但因為車多且車速慢，紅燈時就被科技執法舉發。

林亮君進一步指出，另外未依照規定轉彎遭到科技執法舉發部分，包括鄭州西寧路口、民權蘭州路口、民權林森路口等地點，3處都是因為車流大，駕駛回堵在路上，車多到無法切換正確車道抵達目的地，等到有空隙可以切換車道時，突然變成禁止右轉，還被車流擠到只能直走的車道，就只能違規左轉繞行。

林亮君直言，雖然駕駛確實要提升素養，但科技執法後卻發現台北市許多道路，涉及路型、告示、標線不完善，「有些違規行為當然要罰，但交通單位沒理解用路人動線需求。」林亮君說，如果依照標線行駛，會在尖峰時段造成回堵，民眾被舉發不知哪裡違規時申訴，事後檢視違規樣態會造成交通大隊負擔。

對此蔣萬安表示，自己也在台北市開車很多年，確實有許多可以改進的地方，自己開在高架橋要下匝道時，就有許多號誌「不知道該看哪一個」。蔣萬安強調，路型設計方面確實可以改進，，會責成相關局處進行通盤檢討，並提出具體的作法，補足科技執法的不足，「執法面或路型設計或用路人守法，這些都只是手段，最重要目的是希望用路人安全，避免任何事故發生。」