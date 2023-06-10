參與活動的新住民家庭成員們，在「浯作工作室」老師的指導下手作水獺香包。(圖／移民署提供)

新住民親子展示親手製作的水獺香包，也對生態保育有更深一層的認識。。(圖／移民署提供)

端午佳節將至，移民署南區事務大隊金門縣服務站今(10)日上午特別邀請地區新住民家庭共同提早歡度佳節，現場舉辦「手作水獺香包FUN玩文化」活動，由「浯作工作室」創辦人張芝綾及楊文權兩位講師帶領新住民親子手作水獺香包，除了從節慶探討多元文化外，也藉機讓大家了解生態保育的重要性。

主辦單位表示，「浯」代表金門浯島，「作」則是希望透過親手製作的方式，將金門特有文化轉譯成手作產品，讓更多人了解金門在地文化。端午節配戴香包除了防蚊驅蟲，更有驅邪避凶之意，演變到現在香包不只是端午節的應景物品，更成了裝飾品；而歐亞水獺更是金門極具代表性的珍貴野生動物，隨著棲地被破壞，多年來僅剩金門有野外發現的紀錄，在張芝綾及楊文權的帶領下，新住民巧手製作水獺香包逐一成型，也對生態保育有更深一層的認識。

來自印尼的阿美表示，金門的環境很美，真的要靠大家共同守護，曾經很羨慕朋友在野外看過水獺，現在她更幸運，因為自己也在老師的指導下做出了一隻水獺。就讀國小的呂小妹也開心的跟爸爸說：水獺香包守護我，我也要守護水獺！

移民署金門縣服務站主任鄭明昌表示，端午節為我國重要民俗節慶，傳統活動除了做香包外，也有立蛋、划龍舟及包粽子，因粽子材料含有豬肉，也提醒新住民朋友需注意豬肉來源，不要國外帶肉類產品返國或託親友從國外寄肉類產品肉國，將非洲豬瘟阻絕於境外。

另外，金門縣政府消保官王晶英及金門縣專勤隊亦到場宣導，王晶英與新住民朋友分享如何預防消費糾紛與消費爭議申訴及調解管道。金門縣專勤隊則宣導移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，專案期間自行到案者，採從「寬」處理，不僅免收容、繳納最低額度罰鍰2千元外，且不管制禁止入國，把握這次專案機會，安心返鄉與家人團聚。