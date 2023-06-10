南台灣10日下午1時31分發生芮氏規模5.3的地震，震央在屏東縣三地門，震度4級，台南市震度2級，不少網友第1時間感受搖晃，在網路發文「抖好大」、「怕爆」。台南市消防局表示，尚未傳出嚴重災情。

南台驚傳地震！屏東4級淺層規模5.3 網友：頭好暈
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