南台地震！台南2級未傳嚴重災情 網友：怕爆、抖好大！ 14:232023/06/10 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南台灣10日下午1時許發生地震，台南市震度2級，網友感受搖晃直呼「怕爆」。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南台灣10日下午1時31分發生芮氏規模5.3的地震，震央在屏東縣三地門，震度4級，台南市震度2級，不少網友第1時間感受搖晃，在網路發文「抖好大」、「怕爆」。台南市消防局表示，尚未傳出嚴重災情。 南台驚傳地震！屏東4級淺層規模5.3 網友：頭好暈 周二滯留鋒、西南氣流報到！ 慎防致災性降雨 鍾沛君再度受害！媒體人貼「驚人照片」狠罵：畜生 網炸鍋了 #地震 #災情 #網友 #怕爆 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 地震國家警報響！捷運車廂「手機集體尖叫」高雄人嚇歪 15:102023/06/10 生活 滯留鋒「南北徘徊」連9天大規模降雨 紫爆地區曝 07:232023/06/10 生活 法網》手腳都抽筋！球王阿卡瑞茲曝「對戰喬帥太緊張」 07:302023/06/10 體育 南台灣地震規模5.3！高雄、屏東震度逾4級 13:362023/06/10 生活 前進台南收七股光電場漁民陳情 侯友宜：重新考慮核能 14:032023/06/10 政治 月薪10萬沒人做 冷氣師傅曝「1天就賺到」網驚：要扛住 08:222023/06/10 生活 川普接連被起訴 美2024總統選情更撲朔 14:122023/06/10 國際 歌神張學友開唱舒淇驚喜同台 隔11年合體喊「我陪著妳老」 14:002023/06/10 娛樂 為餵藥案再道歉 侯友宜「和家長孩子站在一起」 11:312023/06/10 政治 4月有無接到陳情？ 新北市府：清查沒有、請檢方把此列入調查 11:452023/06/10 社會 清晨03：51高雄規模4.2「極淺層地震」8縣市有感 04:382023/06/10 生活 新北爆幼兒園餵藥案 北市祭5方案強化幼兒防護 15:042023/06/10 生活 侯友宜向民進黨「兩大神主牌」宣戰 媒體人斷言局勢 09:452023/06/10 政治 鍾沛君遭強吻深綠牙醫留言送暖 網翻出他「黑歷史」怒轟4字 06:432023/06/10 政治 仕招基金會夜訪北車送暖 街友開心加菜 02:582023/06/10 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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