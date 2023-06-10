彰化縣鹿港鎮公所在鹿港體育場拱門前舉辦「2023粽遊鹿港－天賜良雞」活動。（孫英哲攝）

彰化縣鹿港鎮公所今天在鹿港體育場前舉辦「2023粽遊鹿港－天賜良雞」活動，現場準備多樣美味雞湯料理及古早味肉粽給民眾免費享用，除了土雞促銷、美食之外，還有手作DIY以及環保回收小活動，讓參加民眾買得放心，吃的安心，玩得開心！

彰化縣長王惠美表示，透過鹿港鎮肉雞產銷班第1班協助促銷，1隻雞只要350元，現場提供超過1千隻的雞給在地鄉親能以較便宜的價格就近採買，現場還有雞肉品嘗，以及包肉粽、品嘗肉粽，讓參加民眾提前歡度端午節。

鹿港鎮長許志宏指出，鹿港地區種植水稻的面積約有2千多公頃，每年產量約2萬噸，鹿港在地也有41戶的家畜養殖，希望藉著這次機會把米食與土雞做結合，共同行銷。

農業處表示，彰化縣目前飼養蛋雞及肉雞隻數合計約2746萬隻，其中肉雞部分就有692萬隻，是重要的雞肉、蛋生產地。縣府為輔導產業穩定發展，每年都辦理相關行銷推廣活動，在前年開始，將雞、鴨、鵝等家禽產業結合，擴大舉辦彰化禽品節，行銷推廣彰化在地家禽產業。