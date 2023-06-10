夏天天氣潮濕悶熱，不少人都會因此感到不適，從中醫角度來說，體內濕氣累積太多，會對身體產生許多負面影響。對此，翰醫堂中醫診所分享4款飲品有助調理體內濕氣，包括綠豆薏仁湯、酸梅湯、清心舒胃茶及蓮子茶。其中，中醫表示，酸梅湯不只有清熱消暑作用，也可舒緩脹氣及胃部不適。

翰醫堂中醫診於臉書專頁發文，分享4款飲品來幫助調理體內濕氣，並表示可根據個人口味及需求做進一步調整，不妨參考看看：

1、綠豆薏仁湯：中醫指出，綠豆及薏仁都具有排毒功效，能降低體內熱氣，清除體內毒素；且具有利水排濕作用，能促進體內多餘水分排出，改善因溼氣影響造成的身體不適。製作上，可先將綠豆和薏仁洗淨後，加入適量的水，再小火熬煮成湯飲；也可加入些許冰糖調味。

2、酸梅湯：中醫表示，酸梅具有清熱消暑作用，能幫助舒緩因熱氣帶來的不適感；還有助消化功效，能減輕脹氣及胃部不適；且有利尿作用，可減輕水腫症狀。製作上，可先將酸梅放入水中浸泡後稍微搓揉，再倒入清水加入少許冰糖，也可以加入些許薄荷葉或檸檬片調味。

3、清心舒胃茶：中醫指出，這款茶飲結合了山楂的消食化滯功效、洛神花的清熱解毒作用、薏仁的利水消腫功效和陳皮的健脾消食功效。製作上，只要將山楂、洛神花、薏仁和陳皮一同放入熱水中浸泡即完成，另可根據個人口味加入適量的蜂蜜或冰糖調味。

4、蓮子茶：中醫表示，蓮子具有清熱解毒的作用，可以降低體內的熱氣，也能促進體內多餘的水分排出，有助於減輕水腫和浮腫症狀。製作上，先將蓮子研磨成粉末用熱水沖泡後，再加入少量蜂蜜調味，即能有清爽口感。

中醫提醒，夏天難免難免會興起吃冰念頭，但若食用過量可能會使濕氣囤積更加嚴重，且對消化系統造成負擔，因此，建議想要消暑解熱，還是以食療方式為主較合宜。