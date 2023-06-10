苗栗縣長鍾東錦10日上午參加竹南鎮社區才藝競賽成果發表會。（謝明俊攝）

竹南鎮社區才藝競賽成果發表會10日上午登場。（謝明俊攝）

竹南鎮社區才藝競賽成果發表會10日上午登場，850名長輩齊聚一堂。（謝明俊攝）

竹南鎮向來注重社區發展活動，平日更積極推動長輩各在社區的休憩才藝活動，雖過去3年有疫情影響，但竹南鎮公所仍持續關懷社區才藝活動推動，不間斷地舉行全鎮社區才藝競賽及成果發表會，讓所有社區長輩都有機會上台一展才藝，並與其它社區長輩交流，苗栗縣長鍾東錦10日一早抵達竹南鎮公所，替老人家們加油打氣，期望長輩都能健康久久，保持歡樂心情。

竹南鎮目前人口數因竹南科學園區等重要科技園區，帶來台積電等重要電子科技廠商進駐，帶來了年青就業人口，使得竹南鎮、頭份市成為苗栗縣內少數人口持續正成長的鎮市，目前人口已達到8萬5千人以上，已超越苗栗市成為苗栗縣人口第2大鎮市，人口眾多，長輩的平日照護工作更形重要，因此，歷來鎮公所對於各各社區照護長輩相關休憩活動，都非常重視，期望能讓青壯年外出工作無後顧之憂，讓長輩都能在社區每天都能獲得快樂生活。

竹南鎮為讓各社區重視長輩休憩娛樂，從18年前開始舉辦社區才藝競賽及成果發表會，目的就在提供長輩們有發揮才藝表演的舞台，也增進各社區長輩間的交流。雖然近年國內面臨疫情侵擾，但竹南鎮公所仍持續辦理活動，不因疫情影響對長輩照護及關心。

今年報名參賽隊伍共有41隊，包括了樂團組2隊、歌謠組有14隊、創意特色組有4隊以及舞蹈組21隊，總共有850名長輩共襄盛舉。10日上午，競賽在竹南鎮公所三樓展演廳展開，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿及多名鎮代表出席向長輩們致意，鍾東錦祝福長輩們健康久久，每天生活都能快快樂樂。