對於宅神朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻一事，同黨市議員徐巧芯直言，「不護短，就是我的原則」，她也披露有網友嘲諷「妳沒有被騷擾喔？ 」「巧心（芯）應該好好自我檢討反省，為什麼沒有被性騷」。徐巧芯痛批，這是100%羞辱+霸凌，「為什麼沒有被騷擾是我要反省？」

近日對於宅神朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻一事，鬧得沸沸揚揚。有網友在徐巧芯臉書留言稱，「巧心（芯）應該好好自我檢討反省，為什麼沒有被性騷，唉」、「因為連豬哥都看不上你」。

徐巧芯認為，這種言論也是100%羞辱+霸凌，為什麼沒有被騷擾是我要反省？

國民黨桃園市議員黃敬平直言，對抗這樣的低級霸凌及惡意騷擾，已超過一般正常人的忍耐限度。同黨台北市議員游淑慧也同聲支持，「更惡毒的是消費沛君的傷口，支持跟騷報案調監視器」。

徐巧芯也回覆網友留言，「騷擾女性的人又不是我，為什麼來羞辱我？」網友則力挺徐巧芯「沒被性騷擾的人也要被檢討質疑，真的有病嗎？台灣社會真的生病了」、「支持巧芯抓幕後黑手，這種惡劣栽贓不能放縱」！

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