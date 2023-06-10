嘉義縣昇平國中學生，新住民二代林湘宸拿到作文滿級分。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

永慶高中榜首翁少宸，不僅作文滿級分，更考出5A9＋好成績。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國中會考9日放榜，寫作測驗首度結合圖表且不須訂題，全台僅971人拿滿級分，是10年來新低，嘉義縣有17名學生寫作拿到6級分，其中昇平國中雖位處偏鄉，因學校自編教材，長期鼓勵學生寫作，今年2位新住民二代林賢君、林湘宸都拿到作文6級分，另永慶高中榜首翁少宸，不僅作文滿級分，更考出5A9＋好成績。

嘉義縣永慶、朴子、大林、民雄、嘉新、水上、昇平、梅山8所國中共17名學生獲寫作6級分好成績，昇平國中校長陳幸琪指出，學校弱勢學生比例高，國文老師在教學時會讓學生從短句中結合各種情境，融入生活中觀察經驗，練習漸進式擴增文句，善用修辭運用，在文章呈現文句的優美，要感謝教師們引導學生創作文章，取代傳統寫作，讓學生在會考中獲得佳績。

校方表示，昇平國文老師劉德權提供作文自編教材，以系統性教學讓學生從基本作文概論出發，結合平時的觀察與閱讀，逐步將平時所見轉換為寫作材料，再融入各種文本的破題技巧，讓不知如何下筆的學生有所依循。

教育處長李美華表示，昇平國中長期推動寫作教育，教師從課文與文學作品中分析篇章結構，讓學生能學會起承轉合運用，加入換詞技巧讓學生能以更多元的詞句，讓文字貼近呈現。

永慶高中也分享翁少宸的作文，提到他在會考作文寫到：「電影，承載人心中的重量，為人心之投射，交映人長存的心之所向。但即使和主角神遊於電影中，依然無法為生命鐫刻痕跡，與其藉由電影窺看世界，不如躬身探尋萬物的足跡」，指翁少宸善於觀察、思考，甚至會對問題提出反思，讓他的作文功力獲得肯定。

永慶高中校長郭春松表示，永慶高中今年全校達1A以上的學生55人，占全體考生的34％，平均每3人就有一人達第一志願錄取標準，也提到今年作文題型新穎讓很多考生措手不及而慘遭滑鐵盧，而在全台作文拿滿級分人數創新低同時，永慶高中作文拿到滿級分的有2人，分別是翁少宸、賴正嚴，全校作文達5級分以上的也有32人，平均每5人有1人的作文達5級分以上水準。