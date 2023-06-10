已故台大醫師廖永祥多年前因肝癌離世，他在38歲時發現肝癌末期，當時幫病人照完超音波後，順手幫自己檢查，沒想到竟在自己的肝臟看到一顆10公分大的腫瘤，儘管積極治療仍在7年後病逝。醫師提醒，當身體出現極度疲勞、右上腹腫脹、茶色尿液、皮膚搔癢、食慾不振、嘔吐等症狀，可能是肝臟的求救訊號。

根據《健康2.0》報導，當時廖永祥察覺自己容易疲累，在幫病人檢查完後，也拿起超音波掃了自己的上腹部，竟發現肝臟長了腫瘤，進一步檢查確定肝癌末期，被告知只剩半年時間；廖永祥切除2／3肝臟，隔沒幾個月又復發，只好再度手術，最後仍在7年後離世。

報導指出，廖永祥在大學時發現自己是B型肝炎帶原者，僅靠抽血確認肝功能，因肝功能正常就沒有多留心；他的遺孀鄭愛柔曾表示，廖永祥錯過治療B型肝炎導致變成肝癌，提醒B肝、C肝患者務必記得抽血、做超音波，避免憾事發生。

肝膽腸胃科醫師吳文傑表示，肝臟是沉默的器官，除了就醫檢查外，如果身體出現6個表徵，像是極度疲勞、右上腹腫脹、茶色尿液、皮膚搔癢、食慾不振、噁心嘔吐等，一定要盡速就醫。