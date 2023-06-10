震不停！據中央氣象局統計，10日凌晨零時至中午1點40分，全台共發生4起地震，當中震度最大的4級發生在中午1點31分，震央於屏東縣三地門鄉，規模5.3、深度僅10.3公里，民眾對此淺層地震都超有感，不少網友還稱「頭好暈」，所幸未傳出災情。

根據中央氣象局資料顯示，10日凌晨3點51分，高雄市茂林區發生3級地震，規模4.2、深度僅17.8公里，早上8點28分，同一地點又發生3級地震，規模3.6雖變小，但深度15.6公里、變得更淺層，中午1點26分，同一地點3度發生3級地震，規模4.2、深度15.5公里。

不料，5分鐘過後，不僅又發生地震，且又更大。中午1點31分，屏東縣三地門鄉發生4級地震，規模5.3、深度僅10.3公里，民眾對此淺層地震都超有感，雖然路上的行人都很淡定以對，都稱「搖好大，但就一下下而已」，但網上已掀起討論，不少網友還稱「頭好暈」。

有民眾說，昨天晚上就有地震了，但沒有今天中午這一次這麼有感，剛剛晃得那一下有嚇到，但好險時間沒有很長，也沒有傳出災情。

屏東消防局指出，截至目前為止，都未接獲地震相關災情報案。