【全程影音】板橋餵藥案爭議延燒 國民黨團記者會還原事件內幕：不要抹黑、扭曲

新北市板橋某幼兒園的教職員餵食學童藥物，以致多名受害人身上被驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等成分，外界質疑新北市政府延遲通報、被動處理。國民黨團今召開記者會，還原事發時間、流程，指出新北市政府在5月15接獲通報後，同步報請新北地檢署指揮偵辦，處理並沒有延誤，呼籲外界不要以訛傳訛，檢方也呼籲外界不要「妄加揣測」。

副書記長吳怡玎表示，新北市餵藥案上，新北教育局5月15日接到通報後，馬上就到幼兒園稽查，「社會局也立即啟動個案追蹤，完全無拖延情事」，但家長資訊有落差出現誤會，目前幼兒已採檢，希望檢調儘速查明，趕快把事件還原，也強調未來能做更有效率的稽查。

書記長謝衣鳯則表示，新北市府5月15馬上陳送給新北地檢署展開司法調查，教育局提供孩童免費採檢，有人認為處理不夠明快，都會再尊重所有家長及個別兒童心理狀況下，依法做最好安置，而不足地方，新北市長侯友宜也有道歉、承諾，之後會持續積極處置。

對於行政院長陳建仁昨表示「教育部曾5次通知新北市政府，要積極處理相關問題」，總召曾銘宗說，陳建仁說錯了，只有3次；5月19日新北市教育局股長接到教育部國教署承辦人來電、6月6日國教署承辦人來電未接到、新北教育局股長當日回電對方、6月7日新北教育局同仁接到國教署承辦人來電，所以總共只有3次。

至於陳建仁認為新北市府處理該幼兒園事件有延誤，曾銘宗強調，網路上傳說4月份就有人向新北市府報案，但新北政府清查1999紀錄和市長信箱將近3萬則訊息，都沒有相關內容，而是5月15日接到報案後，新北市府立即啟動相關機制，並報請檢方指揮偵辦。

國民黨團指出，本案屬刑事案件，新北市政府於5月15日即移送新北地檢署偵辦，呼籲陳建仁等政治人物不要故意扭曲抹黑，干擾檢調依法獨立辦案！其次，新北市政府第一時間即移送法辦，並提供相關行政協助，並無延誤，如有疑義可向檢調查證，請勿以訛傳訛。

國民黨團強調，最後本案發生後教育部國教署承辦人員3度與新北市政府聯絡，最基層的公務員在負責聯絡本案，顯示從行政院、教育部到國教署根本不關心本案，虛應故事。