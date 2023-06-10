彰化縣長王惠美到潮間帶與小朋友同樂。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣養殖協會今天在福寶漂流光座標舉辦「彰化寶貝文蛤節暨海陸雙寶（漢寶、福寶）」產業活動，有淨海敬海、溼地風光及摸文蛤體驗，以及攤位尋寶、牛奶品嚐及在地農漁產品市集推廣等，吸引2600名親子參加，體驗漁夫採收文蛤的樂趣。

今天天公作美，2600多位親子開心體驗溼地風光，有許多小朋友都是第一次在潮間帶採文蛤，都覺得相當新奇有趣。親子共度歡樂時光，潮間帶洋溢歡樂笑聲。

彰化縣內一共有漢寶、王功及永興三個養殖漁業生產區，主要以養殖文蛤為主，文蛤養殖面積1279公頃、產量6409公噸、產值約3.8億元，為全國第三名。

彰化也是酪農重要生產縣市，乳牛數量及生乳產量皆為全國第一，福興鄉酪農共計50戶，飼養1萬5700頭乳牛，縣內50％的乳牛就飼養在福興鄉，全國4瓶鮮乳中有1瓶產自彰化，8瓶鮮乳中有1瓶產自福興鄉。

彰縣府農業處表示，近3年針對漢寶、王功、永興等三大養殖區文蛤養殖之建設及補助，有辦理道路、進排水路及清淤等改善工程，共投入2億4948萬2387元，友善養殖漁業共計補助面積893.99公頃、金額759萬7052元，另協助向漁業署爭取產銷班補助計畫經費計292萬1806元。