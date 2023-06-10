為提升新竹市民識詐知能，有效預防詐騙案件發生，新竹市警察局10日辦理社區治安研習觀摩活動，運用「手電筒」搭配「識詐透明文宣卡」，教導巡守隊認識詐騙手法，解析識詐要領，透過「巡」守隊行動推播，於鄰里內廣為宣導，有效「守」護居民的財產安全。

警方指出，社區巡守隊員是維持社區治安重要力量，平日最常與社區長者接觸，隊員夜間巡守時，需具備「手電筒」照明，新竹市警察局發揮創意，考量向年長者宣導文宣字體應放大、簡單、清晰及有趣，因此將識詐警語印製成透明小卡，再搭配手電筒照射，以「投影片」原理呈現反詐宣導，讓在場巡守隊員們嘖嘖稱奇，直呼真的是看「透」詐騙手法。

「識詐透明文宣卡」則印製有「假投資」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」及「假冒公務機構」詐騙手法及詐騙關鍵字，由巡守隊員向社區民眾推廣，攜帶方便，搭配手電筒隨處可宣導，讓反詐資訊傳遞到社區的每個角落，有效提升社區年長者防詐意識。

警方表示，只要聽到「高報酬」、「操作ATM」、「親友急需用錢」及「身分遭冒用」等關鍵字，通常就是詐騙的話術，提醒民眾應隨時提高自我防衛意識，凡遇不明或可疑電話，立即撥打反詐騙諮詢專線165查證。