據大陸環球電視網（CGTN）的CGTN Global Watch官方推特指出，7月28日到8月8日舉辦的成都世界大學運動會，聖火傳遞活動10日正式啟動。由大陸國務院副總理丁薛祥在北京大學舉行聖火點燃儀式，並將火炬傳交第一棒的火炬手、大陸體操選手鄒敬園，也讓世大運的火炬傳遞正式拉開帷幕。

此次聖火傳遞將由所有火炬手一路跑回成都，最終在7月28日晚間跑進大會開幕式。第一棒的鄒敬園曾在2017、18、19年贏得連續三屆的世界杯體操賽的雙槓冠軍 ，以及2017、18體操世錦賽的雙槓冠軍。隨後鄒靖園也將火炬傳遞給第二任火炬手、曾拿下奧運冠軍的大陸射擊運動員楊凌。

此次第31屆成都世大運也是屢受疫情影響，原應在2021年舉辦，但因為疫情而兩度延期，將在今年7月28日至8月8日舉行。再加上9月下旬舉辦的杭州亞運會，大陸接下來將進入體育盛事的熱潮高峰。