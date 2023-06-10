中市游女全身瘀傷慘死，檢警懷疑與邪教虐毆信眾相關，警方將游女室友等信徒送辦。（資料照片）

中市大里區日前1名游姓女子四肢嚴重瘀傷送醫不治，檢方會同法醫相驗解剖後，認為死因可疑，懷疑與4年前一起自稱「聖師」邪教有關，以「借竅驅魔」打死信徒。台中檢方拘提游女的室友及信徒等4女偵訊後，今天中午依涉傷害致死等罪嫌重大，以所涉重罪、有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，法院聲請羈押禁見。

霧峰分局6月5日接獲醫院通報，35歲游性女子經同租住的2名女室友送醫，經急救無效宣告死亡， 警方初步勘查遺體，無明顯致命外傷，但四肢瘀青疑遭外力造成，據了解，2女宣稱游女身體不適時，會以軟質拍痧棒拍打身體暢通氣血。

游女等租住處的樓上為「道場」，警方懷疑該道場恐與4年前偵辦一起邪教虐毆信眾案有關，案情恐不單純，報請檢方偵辦。檢察官會同法醫相驗解剖後，拘提詹姓及許姓女室友調查、再傳訊2名林姓女信徒，今天上午偵訊調查。

據了解，64歲林姓女子自稱「聖師」，招募信眾創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」，不少信眾還將幼小子女帶進道場，林女自2012年起針對不服從指令或想脫離組織信眾，以「借竅驅魔」為由，指示幹部動手拳打腳踢、毆打凌虐，曾導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷。

台中地檢署在2020年間將林女及幹部等10人依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪起訴。全案目前仍台中地院審理，法官於2020年12月裁定林女以100萬元交保。