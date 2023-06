景文科大校長于第在致詞時提到,現在已進入AI時代,希望同學們踏入社會後,要用跑的才不會落後於別人。(景文科大提供)

景文科技大學今(22)日以「昂首啟程」為主題舉辦111學年度畢業,活動採實體與線上直播同步進行。(景文科大提供)

景文科技大學今(22)日以「昂首啟程」為主題舉辦111學年度畢業,活動採實體與線上直播同步進行,並邀請到新北市市長侯友宜透過影片,勉勵畢業生「勇於挑戰、傳遞善意、讓社會更美」;校長于第則在致詞時,引用晶片大廠輝達(Nvidia)創辦人兼執行長黃仁勳在台大演講的一段話,強調現在已進入AI時代,希望同學們踏入社會後,要用跑的才不會落後於別人。

于第表示,畢業同學即將投入職場,成為社會新鮮人,放眼現在及未來,迎接的是AI時代的到來。AI智慧機器對社會的影響,牽涉到職場各個層面,所有產業都因人工智慧的導入,帶來不一樣的競爭態勢,引領人們往更智慧化的生活邁進,AI機器人也將為職場就業產生一定程度的影響。

黃仁勳在台大畢業典禮致詞特別提到:「跑起來,別慢走」(RUN!Don’t Walk!)、「無論是為了覓食或不被獵食而跑」(Either you’re running for food or you are running from being food)。

于第延伸兩句名言,並提醒與勉勵景文科大畢業生,在階段性完成學業後,不僅不是學習的終點,更非投入職場賺取生活費這樣簡單的事情,而是仍然要積極不斷學習,打造終身學習並壯大自我能力,才有機會在未來AI智慧時代掙得一席之地。

于第提到,未來同學們除了要積極不斷學習各樣技能之外,仍然要強調個人情感能力的提升。除了技術硬實力的提升,還要具備善體人意的溝通協調能力,也將是你在職場上堅強的後盾與軟實力。

于第指出,職場就是一個「人類小劇場」,AI智慧機器人可以處理的是生產流程上的技術取代,但是人類在感情上的社交,還有人際往來上的溝通與協調等靈活性,才是未來在職場上和日常生活上能長久存活的關鍵。

于第在典禮最後說,冀望同學們,在面對未來瞬息萬變的AI新時代,除了因應時代的變化去改變之外,過去我們可能用走的就能夠達到目標,但是現在,只能用跑的才不會落後於別人,才能更快速適應新時代的環境變化,「大家一起跑起來吧,加油!」