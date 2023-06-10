苗栗縣長鍾東錦10日上午主持縣長盃國小軟式棒球錦標賽開賽，擔任打擊手。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦10日上午主持縣長盃國小軟式棒球錦標賽開賽。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦10日上午主持縣長盃國小軟式棒球錦標賽開賽。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦10日上午主持縣長盃國小軟式棒球錦標賽開賽。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮是縣內棒壘球重點發展地區，尤其是山佳國小更是縣內國小棒壘球隊的翹楚，10日上午，在竹南鎮棒壘球場舉行苗栗縣長盃國小軟式棒球賽，苗栗縣長鍾東錦專程到場主持開幕，鍾東錦認為早年的台灣民眾都曾有個棒球夢，跟他同年紀的人都曾夢想過成為棒球國手，那是個值得懷念的夢想，希望小選手們把握自己的興趣，好好打球，為自己夢想而努力。

竹南鎮山佳國小棒球隊目前有30多名中高年級的選手，分別是中年級的軟式棒球組及高年級的硬式棒球組，在校長陳財喜的全心帶領下，獲得苗栗縣政府工商策進會總幹事陳怡樺牽線竹南鎮當地成心科技公司認養，讓小選手能有好的裝備練習參賽，並有經費到場征戰，已成了苗栗縣戰力最強的國小棒球隊之一。

非常重視運動的苗栗縣長鍾東錦，為了落實棒球普及化，除了結合運動i台灣計畫辦理18鄉鎮軟式棒球嘉年華外，更積極配合體育署推動學校社區棒球計畫，輔導學校建立軟式棒球隊，目前已成立17支球隊，今年再增加了2支球隊，分別是大湖農工的棒球社團及文山國小成立文山斑馬社區棒球隊，在各校的熱心支持下，讓苗栗縣棒球銜接機制更加完善，也讓苗栗縣的小朋友有更多體驗棒球的機會。

苗栗縣軟式棒球協會新任主任委員縣議員陳碧華，負責接辦本次縣長盃國小軟式棒球錦標賽，特別向縣府爭取經費將竹南鎮棒壘球場地全面整修鋪平，以保障小朋友們比賽安全，今年報名參賽隊伍共有6隊，包括苗栗縣5隊，台中太平國小軟式棒球隊也專程前來參賽。