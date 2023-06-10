板橋餵藥案全台關注，新北市議員張維倩指出，此案聯繫過程如多頭馬車，絲毫感覺不到市府有成立專案小組的單一窗口，她強力要求市府成立餵藥案訊息公開平台，不要讓家長們像無頭蒼蠅般毫無頭緒。

張維倩指出，對於外界傳出家長同意幼兒園餵藥傳言，她指出，幼兒用藥單是針對醫生開給孩子的藥品，並不包含巴比妥等藥物，家長都可從日常幼兒用藥、健保APP查詢就醫紀錄，就能清楚了解幼兒醫師與開立的處方藥物。

張維倩播放家長錄音檔指出，雖然市長昨日說明會不斷強調驗出微量，但有驗出就是有問題，希望能將全數的幼童做毛髮採集以及證據保全動作。

張維倩也說，有些家長是看到新聞報導擔心孩子的健康而自行送檢，雖然有檢驗報告但是擔心檢體在醫院檢測後就丟棄，要建議市府可以通知相關單位將檢體保存。

張維倩說，希望市府成立餵藥案訊息公開平台，公開閉門會議內容，還給受害家長公道，也希望市長能親自來市議會專案報告， 讓市民朋友知道你做了什麼。